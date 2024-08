Vad är en normal elförbrukning per månad?

Elförbrukning villa

En genomsnittlig villa med eluppvärmning förbrukar i snitt 25 000 kWh per år, där förbrukningen är fördelad på uppvärmning (cirka 15 000 kWh), varmvatten (cirka 5 000 kWh) och hushållsel (cirka 5 000 kWh). Det motsvarar en elräkning på ungefär 3 400 kronor per månad. Med fjärrvärme eller biobränsle för att värma upp huset ligger elförbrukningen på cirka 5 000 kWh per år.

Siffrorna är baserade på en genomsnittlig elförbrukning i kilowattimmar (kWh) för ett hushåll i Sverige under ett år.

Enligt Statistiska centralbyrån förbrukar en villa på 100 kvadratmeter cirka 12 000 kWh el per år och av det är uppskattningsvis 4 000 kWh hushållsel. Resterande 8 000 kWh motsvarar uppvärmning och varmvatten.

Vad är en normal elförbrukning för en villa?

Elförbrukning lägenhet

Enligt Statistiska centralbyrån ligger en normal elförbrukning för en mindre lägenhet på cirka 2 000 kWh per år, medan en större lägenhet använder cirka 5 000 kWh per år. Sedan påverkas både pris och förbrukning också av lägenhetens storlek, hur många som bor i lägenheten, var i landet du bor och hur energimedveten du är.

Vad är normal elförbrukning för en lägenhet?